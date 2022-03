020Kiest: alles over de verkiezingen in Amsterdam op AT5 en SALTO

De eerste stembussen zijn open, en het belooft een spannende strijd te worden in Amsterdam. Wie wordt de grootste partij? Welk college kan er straks worden gevormd? En welke nieuwkomers veroveren zetels in de gemeenteraad? Amsterdammers die alles willen weten over politiek in hun gemeente kunnen vandaag, morgen en woensdag 24/7 terecht op een uniek themakanaal op AT5 en SALTO: 020Kiest.