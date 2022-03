Woning Beethovenstraat gesloten na vondst Rolex-horloges, drugs en vuurwapen

Een woning aan de Beethovenstraat in Zuid is door burgemeester Halsema gesloten. De woning moet drie maanden dicht blijven.

Na een politieonderzoek zijn in de woning handelshoeveelheden drugs, een vuurwapen en Rolex-herenhorloges gevonden. Daarnaast trof de politie ook telefoons en een weegschaal aan.

Antony Moddermanstraat

Ook een woning aan de Antony Moddermanstraat in Nieuw-West moet drie maanden dicht. De reden is de vondst van een wietplantage. Naast de wietplantage trof de politie ook lampen, transformatoren en andere benodigdheden voor een het telen van wiet aan. De woning was niet bewoond.

Volgens burgemeester Halsema konden er bij beide woningen onveilige situaties voor omwonenden ontstaan.