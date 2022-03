Stad NL V Wiet en wc-papier hamsteren: zo begon de coronacrisis vandaag precies twee jaar geleden

In het begin van de coronacrisis sloegen Amsterdammers massaal wc-papier in, uit angst dat er niet genoeg was. En na de eerste persconferentie stonden er meterslange rijen voor de coffeeshops. Vandaag is die eerste persconferentie precies twee jaar geleden. We blikken terug op 15 maart 2020 met een winkeleigenaar, de voorzitter van de coffeeshopbranche en een eigenaar van een wc-papierbedrijf.

Melle Schellekens is eigenaar van The Good Roll, een organisatie die hun wc-papier voornamelijk online verkoopt. "Ik was twaalf uur weg geweest van kantoor. Toen ik terugkwam, dacht ik dat de bonnetjesmachine kapot was. De bestellingen bleven maar binnenkomen", vertelt Schellekens. "Het leek een lint van wc-papier dat uit de machine kwam." Schellekens loopt door het magazijn. "Zoveel als je hier ziet, stond er ook gewoon toen mensen gingen hamsteren. Er was echt meer dan genoeg wc-papier."

Quote "Straatdealers deelden hun nummer uit in de rijen voor de coffeeshops. Dat kan gevaarlijk zijn" Simone van breda, bond van cannabis detaillisten

Primaire levensbehoefte Jan Disseldorp, eigenaar van nachtwinkel Sterk, merkte dat mensen van slag raakten toen corona naar Nederland kwam. "Er gingen geruchten dat er tekorten waren", zegt Disseldorp. "Mensen werden hebberig en toen kregen we lege schappen." Ook het hamsteren van wc-papier is hem goed bijgebleven. "Mensen zeiden: 'Ik wil alles!' maar daar hebben we snel een stokje voor gestoken." "Ik mag dit natuurlijk niet zeggen als toiletrollenverkoper", zegt Schellekens, "maar wc-papier is geen primaire levensbehoefte. Het hamsteren was echt niet nodig."

Lange rijen voor coffeeshops in de stad

Lange rijen voor coffeeshops in de stad

Lange rijen voor coffeeshops in de stad Lange rijen voor coffeeshops in de stad

Lange rijen voor coffeeshops in de stad Lange rijen voor coffeeshops in de stad

Lange rijen voor coffeeshops in de stad Volgende

Ook opvallend waren de lange rijen voor de coffeeshops. In de persconferentie, die om 17.30 uur begon, werd aangekondigd dat de coffeeshops om 18.00 uur de deuren voor drie weken moesten sluiten. "Je zag wat er gebeurde met het wc-papier", zegt Simone van Breda, voorzitter van de Bond van Cannabis Detaillisten. "Ongeveer hetzelfde gebeurde bij de coffeeshops." Op de lange rijen kwamen ook straatdealers af, zo vertelt Van Breda. "Ze deelden hun nummer uit. Dat is gevaarlijk voor de scheiding in de drugsmarkten." Na overleg besloot het kabinet dat de coffeeshops toch open mochten voor afhaal. 'Hamsterdam' Amsterdam werd 'Hamsterdam'. Vooral de houdbare producten werden ingeslagen volgens Disseldorp. "Mensen stonden bij het vak en keken naar wat de ander in zijn mandje had. Mensen zijn prachtige wezens, maar ook volgers. We zijn kuddedieren en als we de goede lijn blijven volgen, is er niets mis mee."