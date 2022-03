Laatste maatregelen geschrapt: mondkapje in OV en toegangstest hoeven niet meer

Nederland gaat vanaf 23 maart vrijwel volledig terug naar het oude normaal. De toegangstesten, voor evenementen met meer dan 500 bezoekers, verdwijnen en een mondkapje in het OV is niet langer verplicht. Thuiswerken vanwege de coronapandemie hoeft ook niet meer. De basisregels rond testen bij klachten, isolatie en quarantaine blijven wel.

"Het is mogelijk en verstandig om verder te versoepelen, ondanks de hoge aantallen besmettingen”, meldt minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid vanmiddag na kabinetsberaad over de laatste coronaregels. "Corona gaat niet meer weg, het blijft een besmettelijk virus. We zitten in een veel gunstiger situatie nu. Veel mensen zijn gevaccineerd, hebben een boosterprik gehad. Maar nooit meer ingrijpen kan ik niet beloven, er kan een situatie komen van afnemende immuniteit of een nieuwe variant."

Het aantal ziekenhuisopnames neemt wat toe, gemiddeld dagelijks met zo’n 220. "Maar ziekenhuizen kunnen het goed aan."

OMT

De adviseurs van het Outbreak Management Team gaven gisteren groen licht voor het opheffen van veel van de restricties, al waarschuwen de experts wel dat het aantal infecties nog altijd hoog is. Zij adviseerden dan ook om het mondkapje in het ov nog niet af te schaffen.

Gemiddeld raken er de laatste dagen ruim 60.000 mensen per dag besmet en dagelijks ook ruim 200 patiënten in het ziekenhuis.