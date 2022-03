Duizenden Ajax-fans onder station Bijlmer Arena voor eerste entrada in bijna drie jaar

Een entrada is een grootschalige sfeeractie waarbij vaak duizenden fans aanwezig zijn. Het is voor het eerst in drie jaar dat supporters van Ajax een entrada houden. De laatste dateert van mei 2019, vlak voor de verloren return in de halve finale tegen Tottenham Hotspur.

Maatregelen

De entrada verloopt niet helemaal volgens de regels: het is verboden om bij de Ajax-entrada vuurwerk te gebruiken. Een aantal politie- en ME-busjes staan in de buurt van de sfeeracties geparkeerd. Er wordt vooralsnog niet ingegrepen.