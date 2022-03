CDA flyert in Weesp voor behouden enige zetel in de raad: "Hier zijn we de tweede partij"

Het CDA flyerde vandaag in Weesp voor stemmen in de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is nodig, want met twee procent van de stemmen, zoals er in de slotpeiling werd voorspeld, wordt het spannend of fractievoorzitter Diederik Boomsma zijn zetel behoudt. "Het CDA heeft in Weesp relatief meer stemmen dan in sommige andere delen van Amsterdam."

Jan Renzenbrink, huidig CDA-raadslid in Weesp, vertelt hoe de partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen de op een na grootste werd. "Maar in Amsterdam is het moeilijk om één raadszetel over te houden", zegt hij.

'Beste raadslid van Nederland'

Boomsma zegt veel positieve reacties te krijgen op de markt in het nieuwe deel van Amsterdam. "Het gaat fantastisch, fenomenaal", aldus Boomsma. De fractievoorzitter werd gisteren uitgeroepen tot 'beste raadslid van Nederland'. "Ondanks dat we klein zijn in Amsterdam, hebben we toch veel invloed en dat merken de mensen. Dat zie ik ook hier op de markt wanneer mensen me feliciteren", vertelt Boomsma.