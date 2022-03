Meerdere bewoners Stadionbuurt hebben geen stembiljet gekregen: "Ik vind het echt schandalig"

Maar ook deze brief is niet bij Donna afgeleverd, waardoor ze nu te laat is om nog een stempas aan te vragen: "Die brieven zijn niet overal aangekomen, sommige bewoners hebben er wel een maar sommige niet. Ik vind dat echt schandalig."

Door een fout van PostNL zijn er meerdere stembiljetten niet afgeleverd in de Stadionbuurt. Zowel PostNL als de gemeente weten niet om hoeveel bewoners het gaat. Vorige week woensdag heeft de gemeente daarom voor de zekerheid twaalfhonderd brieven gestuurd naar buurtbewoners. In deze brief werden bewoners eraan herinnerd om een nieuwe stempas aan te vragen voor vrijdag 11 maart om 17:00.

Christoph heeft de brief van de gemeente wel ontvangen, maar vervolgens te laat geopend: "Ik vind eigenlijk als je een stembiljet in je postbus hoort te ontvangen, en deze niet bezorgd is, je dan niet een brief krijgen moet krijgen met het verzoek om binnen 48 uur een nieuw stembiljet aan te vragen. Er moet dan gewoon een nieuwe langs gebracht worden."

Volgens de gemeente kan de fout niet voor 16 maart hersteld worden. PostNL is een intern onderzoek gestart om te onderzoeken wat er precies is misgegaan in de Stadionbuurt. Donna hoopt morgen alsnog haar stem te kunnen laten gelden: "Ik hoop dat de gemeente dit hoort en met ons mee gaat denken."