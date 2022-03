Bouw Woon Leef podcast over de Andere kant van het verhaal achter de Wooncrisis

De wooncrisis is misschien wel urgenter dan ooit, zeker in de Metropoolregio Amsterdam. Het huidige woningaanbod zorgt ervoor dat veel mensen - zeker met een lager inkomen - maar niet aan een woning kunnen komen. Dan hebben we ook nog eens een oorlog in Oekraïne waardoor miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen om elders onderdak te vinden. Welke rol hebben de beleggers in deze wooncrisis? Liggen ze wel terecht onder vuur als boosdoeners in die crisis en misschien nog wel belangrijker: wat kunnen ze bijdragen aan de oplossing?

In deze nieuwe Bouw Woon Leef-podcast gaat Susanne Heering in gesprek met Gertjan van der Baan, voorzitter van de Vereniging van Institutionele Beleggers Nederland (IVBN). Van der Baan vertelt over hoe de betaalbaarheid van woningen kan worden verbeterd, wat daar in het verleden al voor is gedaan en hoe hij het zelf zou aanpakken als hij de touwtjes in handen had gehad om de wooncrisis op te lossen.