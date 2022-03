Finaledag gemeenteraadsverkiezingen: met 600.000 rode potloden stemmen op 26 partijen

Omdat er nog altijd rekening wordt gehouden met het coronavirus, zijn de gemeenteraadsverkiezingen dit keer verdeeld over drie dagen. De 688.575 stemgerechtigde Amsterdammers hebben keuze uit 26 partijen. Er liggen daarom 600.000 rode potloden klaar, verdeeld over de in totaal bijna 600 stemlocaties. Hier zijn ongeveer 5.500 stembureaumedewerkers aan het werk om biljetten te controleren, stemmen te tellen en te zorgen dat alles soepel en veilig verloopt.

Bijzondere stemlocaties

Er zijn 392 plekken waar je vandaag terecht kunt om te stemmen. Dit jaar zitten daar wederom bijzondere plekken bij, zoals in de Posthoornkerk aan de Haarlemmerstraat. Deze wordt normaal gesproken vaak gebruikt voor bruiloften en congressen. Ook in het de Tolhuistuin in Noord, waar veelal concerten worden gehouden kan worden gestemd en het Olympisch Stadion in Zuid opent ook de deuren voor stemmers. Hier kan je tussen 7:30 uur en 21:00 uur kan stemmen.