Dode gevonden na woningbrand in Amstelveen

Na een brand in een appartement in Amstelveen is afgelopen nacht een dode gevonden.

De brandweer werd rond 02.00 uur gealarmeerd over de brand in een woning aan de Meander. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en wisten de brand te blussen. Nadat het vuur uit was, werd in de woning het slachtoffer aangetroffen.

Of het om de bewoner gaat, is nog niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.