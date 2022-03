Amsterdam naar de stembus: "Surrealistisch om nu voor vuilnisbakken in de stad te stemmen"

Tot 21.00 uur kunnen Amsterdammers hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vanaf 20.45 uur tot na middernacht is de uitslagenavond live te volgen op AT5. Dat kan via televisie, internet, Facebook en Youtube. Verslaggevers staan bij verschillende politieke partijen, in de Stopera en in de studio staan politiek duiders Martijn de Greve en Julia Wouters.