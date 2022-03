Opnieuw toename aantal positieve coronatesten

Het aantal positieve coronatesten is in de afgelopen week opnieuw toegenomen ten opzichte van de week ervoor. In totaal testten 17.498 mensen positief ten opzichte van 15.315 een week eerder.

Dat blijkt uit de weekcijfers van de GGD Amsterdam-Amstelland. Gemiddeld testten er afgelopen week 2.014 per 100.000 inwoners positief, terwijl dat een week eerder nog 1.764 per 100.000 inwoners waren.

Gemiddeld genomen zijn in stadsdeel Centrum de meeste besmettingen vastgesteld (2417 per 100.000 inwoners), gevolgd door stadsdelen Oost, Zuid en West. In Zuidoost is het aantal vastgestelde besmettingen opvallend laag (1.288 per 100.000 inwoners).

Ook in de buurgemeenten is er sprake van een toename.