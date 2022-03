Nationale Ballet strikt Russische topballerina die land moet ontvluchten

"Het lijkt alsof we in de twintigste eeuw leven in plaats van in de eenentwintigste eeuw", reageerde Smirnova eerder. Ik had nooit gedacht dat ik me zou schamen voor Rusland. Het is erg pijnlijk om te horen dat er mensen sterven, hun thuis kwijtraken of hun huis moeten achterlaten."

Door de uitspraken was het voor Smirnova niet langer mogelijk om in Rusland te blijven. Volgens het Nationale Ballet had ze het Amsterdamse gezelschap al lang op haar verlanglijst staan.

'Exceptionele danseres'

"Olga Smirnova is een exceptionele danseres die ik al jaren volg en bewonder", zegt Ted Brandsen, artistiek directeur van het Nationale Ballet. Het is bijzonder dat ze bij ons in Nederland komt dansen. De achtergrond van de komst van Olga Smirnova naar HNB is natuurlijk triest. Als gezelschap zijn we aan de andere kant bijzonder verheugd dat zo’n inspirerende danser zich bij ons aansluit."

Smirnova kan in Amsterdam al snel aan de bak. Haar eerste rol danst ze in een aantal voorstellingen van Raymonda, een show die 3 april in première gaat. Het is nog niet duidelijk op welke datum Smirnova zelf in actie komt.