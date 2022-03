Schiphol zet verwarming 1 graad lager: 'Willen minder afhankelijk zijn van gas'

De temperatuurswijziging werd afgelopen maandag doorgevoerd. "Als heel Nederland de verwarming één graad lager zet, betekent dat ongeveer 6% besparing op energie", stelt Schiphol in een persbericht. "Vanwege de oorlog in Oekraïne willen we minder afhankelijk worden van gas, wat ook weer goed is voor het milieu en geld bespaart."

Schiphol is naar eigen zeggen al langer bezig met het terugdraaien van het gas- en energieverbruik. Sinds 2018 draait het deels op Nederlandse windenergie. Daarnaast is er op een groot deel van het complex een koude- en warmteopslag. Dat is een systeem waarin warmte en koude opgeslagen wordt, zodat er voor verwarming of verkoeling minder gas verbruikt hoeft te worden.