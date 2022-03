Groot Wassink: "Deze stad was links, is links en zal links blijven"

Toch heeft zijn partij volgens de exitpoll stemmen verloren ten opzichte van vier jaar geleden. "Het is meer dan ik had verwacht in ieder geval", reageerde Groot Wassink, die op dit moment ook wethouder is. "Ik ben daar eigenlijk alleen maar heel tevreden en heel blij mee."

Hij wijst erop dat GroenLinks de afgelopen jaren als grootste partij ook 'hele ingrijpende dingen' heeft gedaan. "En zoals het er nu naar uit ziet ga je van tien naar negen zetels. Dan kan ik anders concluderen dat de stad heel veel draagvlak heeft voor de dingen die wij willen doen."

Op het podium vertelde hij over eerdere een uitspraak van premier Mark Rutte, die zei dat Amsterdam verloren was aan links. "En aan alle VVD'ers die kijken zou ik willen zeggen... Deze stad was links, is links en zal links blijven."