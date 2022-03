De Centrale Markthal komt na 15 jaar leegstand weer tot leven

De Centrale Markthal, ook wel 'de buik van Amsterdam' genoemd, wordt momenteel nog flink gerestaureerd, maar moet volgens de eigenaar over een paar jaar dé hotspot worden van de nieuwe woonwijk Marktkwartier in West. Er komt in totaal plek voor ruim honderd ondernemers. Om ook starters een kans te bieden kiest de eigenaar binnenkort drie ondernemers uit met het beste idee die een gratis plekje en startkapitaal krijgen.

De gemiddelde Amsterdammer heeft nog nooit een stap gezet in de markthal op het Amsterdam Food Center. Niet zo gek, want de afgelopen tachtig jaar was de markthal alleen toegankelijk voor groothandelaren en daarna heeft het jaren leeggestaan. Inmiddels komt er meer leven in de brouwerij en is de hal al toegankelijk voor publiek als er een evenement is. In 2024 moet de volledige renovatie af zijn en is er plek voor ruim 100 ondernemers op het gebied van onder andere voedsel, mode, muziek en theater.