Stad NL V Straten op de Nes: schedels, erotische poëzie en een ingestorte kade

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag staan we op de Nes in het centrum.

We gaan langs bij Jochem Janssen, de oprichter van de sociëteit TenClub op de Nes. Tien jaar geleden was Jochem opzoek naar een pand en kwam dit voormalig tabakspand tegen. Tijdens de verbouwing kwam Jochem meerdere lagen van de historie van het pand tegen. In de 15e eeuw zat hier het Mariaklooster, waar nu de restanten nog van te zien zijn. Zo is er een oude waterput en zijn ze zelfs een schedel van een non tegengekomen. Daarnaast zaten in deze ruimte 13 onderduikers tijden de Tweede Wereldoorlog verborgen. De iconische onderduikfoto, gemaakt door Cas Oorthuys, is hier gemaakt.

“TenClub is een club waar mensen komen om naar menselijkheid te zoeken”, aldus Jochem. De sociëteit heeft een divers programma: van erotische poëzie-avonden tot aan livemuziek. Er zijn verschillende ruimtes te zien die onder andere art deco stijl zijn ingericht: van oude barbierstoelen tot aan een groot koper bad. “Elke kamer heeft zijn eigen functie, een menselijk aspect”, voegt Jochem er aan toe.

Quote “Ik heb elf dagen mijn mond gehouden” Hanna

Om de hoek woont Hanna. Vanuit haar slaapkamerraam kijkt ze uit op de inmiddels vernieuwde kade aan de Grimburgwal. Hanna heeft enorm genoten van de buurt, maar is klaar voor een nieuw avontuur. Een tijdelijk verblijf diep in Noord met haar vouwwagen ziet ze wel zitten. Lekker weer de stilte en rust opzoeken. Een paar jaar geleden vertrok Hanna naar Zuid-Afrika voor een stilteretraite. “Ik heb elf dagen mijn mond gehouden”, zegt ze. “De stilte meemaken in je hoofd is best wel bijzonder en lukt je niet zo snel in de stad”, voegt ze er aan toe.