Documentaire: 'MOKUM'; de Joodse geschiedenis van Amsterdam

Documentairemaakster Heleen Minderaa maakte voor de EO een tweedelige documentaire over de Joodse geschiedenis in Amsterdam. In het tweeluik, 'MOKUM'; de Joodse geschiedenis van Amsterdam, die vanavond wordt uitgezonden op AT5 nemen Irene Zwiep, hoogleraar Joodse studies en Bart Wallet, hoogleraar Joodse geschiedenis je mee door de geschiedenis van het Jeruzalem van het Westen.

Wallet maakt de reis die de eerste 'Joodse' migranten maakten van Portugal naar Amsterdam. Zij vestigden zich op Vlooienburg, de wijk waar nu het Waterlooplein en de Stopera te vinden zijn. Het hart van de macht is gebouwd op de ruïnes van Joods Amsterdam en de Blauwbrug is een symbool is van de verdeling tussen de Joden en de Christelijken, vertelt Wallet in de eerste aflevering.

Hoogleraar Joodse studies Irene Zwiep en hoogleraar Joodse geschiedenis Bart Wallet bij de Stopera

"Als mensen aan de Joden in Amsterdam denken, dan associëren zij hen vaak met de Tweede Wereldoorlog. Maar er ging een hele rijke geschiedenis aan vooraf." Die historie probeert Minderaa in het tweeeluik uit te beelden door de reis en belevenissen van de Joodse Amsterdammers tot de oorlog te volgen. "De Joodse gemeenschap in Amsterdam heeft een beladen achtergrond en dat verbindt hen," vertelt Minderaa. Het was voor Minderaa niet makkelijk om zo'n grote geschiedenis in twee documentaires te schetsen. "Met een team researches hebben we ontzettend veel gebrainstormd. Hieruit kwamen soms onderwerpen waarvan ik geen idee had hoe het zat. Dat gevoel wil ik ook opwekken bij de kijkers. Als Amsterdammers door de straten fietsen, wil ik dat ze anders naar plekken gaan kijken," vertelt ze.

De coronapandemie maakte het maken van de documentaire op verschillende momenten moeilijk. Belangrijke plekken in de documentaire, zoals het Rijksmuseum en de Portugese synagoge moesten de deuren vaak sluiten. "Het was keihard werken en dan weer stil moeten staan," zegt Minderaa. "Voor de reizen naar Portugal en Litouwen boekte we een ticket en gingen we twee dagen later, we pakten elke kans die we pakken konden." De eerste aflevering van de tweedelige serie wordt vanavond om 19:08 uur uitgezonden op AT5. De tweede aflevering is volgende week 29 maart op hetzelfde tijdstip te zien.