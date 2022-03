Hoogbejaarde man wordt beroofd van net opgenomen geld in Osdorp

De politie is op zoek naar een man die ervan verdacht wordt contant geld te hebben gestolen van een hoogbejaarde man. Het slachtoffer had het geld net opgenomen bij een geldautomaat. In Bureau 020 deze week aandacht voor de zaak.

Het slachtoffer, dat slecht ter been is en dus in een scootmobiel zit, wil op 16 december van het afgelopen jaar geld opnemen aan de Osdorper Ban. Als de transactie gedaan is, maar hij zijn geld nog niet heeft, rijdt hij even naar achter. Hij moest tijdens het opnemen zelf namelijk flink over zijn scootmobiel heen leunen. Maar dan komt er een andere man aangelopen. Die pakt het geld van het slachtoffer en loopt meteen weer weg. Het slachtoffer blijft beduusd achter.

"Deze verdachte heeft er misbruik van gemaakt dat het hoogbejaarde slachtoffer even met zijn scootmobiel achteruit reed", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "Hij lijkt doelbewust naar de geldautomaat te lopen en twijfelt vervolgens geen seconde. Uiteraard wist hij best heel goed dat dat geld in de machine niet van hem was. Wij willen zo snel mogelijk weten wie er verantwoordelijk is voor deze laffe diefstal."