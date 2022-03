Deel winkels Gall & Gall later open vanwege staking

Een deel van de winkels van slijterijketen Gall & Gall in de stad gaat vandaag twee later open vanwege stakend personeel. Samen met vakbond FNV protesteren de werknemers voor een hoger loon in hun cao.

De werknemers eisen behoud van koopkracht en vijf procent loon erbij in hun nieuwe cao. Het slijterijbedrijf zou bij zijn loonbod van 3,5 procent voor dit jaar blijven. Daarnaast zou Gall & Gall alle toeslagen willen afschaffen, behalve die voor het werken op zondag.

"Dat er winkels dichtgaan, is bijzonder; in de winkelstraat wordt vrijwel nooit gestaakt. Het is ook voor het eerst deze eeuw dat dit op zo'n grote schaal gebeurt. Deze mensen zijn ontzettend trouw en werken altijd maar door; dat deden ze ook toen door corona verder alles stil lag. Dat ze nu gaan staken geeft wel aan dat de maat vol is", aldus Jethro Warbroek, bestuurder FNV Handel.

Volgens de vakbond doen in totaal zeventig winkels in onder meer Amsterdam, Haarlem, 't Gooi, Amersfoort, Rotterdam, Eindhoven en Heerlen mee met de actie.