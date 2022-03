Politiek NL V Halsema: "Harde kern Ajax moet bij zichzelf te rade gaan, dit kan echt niet"

Burgemeester Halsema gaat met Ajax, de supportersbegeleiding en mogelijk de harde kern zelf in gesprek over de gang van zaken rond de wedstrijd Ajax - Benfica. Er werd zwaar vuurwerk afgestoken op de Johan Cruijff Boulevard en stewards en agenten werden belaagd toen supporters zonder kaartje het stadion in probeerden te komen.

"Dit is ernstig geweest", zegt Halsema in het AT5-programma Het gesprek met de Burgemeester. "Er waren inderdaad hooligans die naar binnen probeerden te dringen en daarbij ijzeren staven onder andere gebruikten, ruiten insloegen om naar binnen te komen. Daarbij ook de stewards van Ajax echt in het nauw brachten. En daar heeft de politie hard tegen op moeten treden." Het leidde ertoe dat er ook agenten gewond raakten. "Dus dat is niet goed. Ik denk dat de harde kern van Ajax goed bij zichzelf te rade moet gaan. Wat ze hiermee willen. Want dit kan echt niet."

Quote "Wij zitten tijdens entrada's altijd met angst en beven toe te kijken" femke halsema, burgemeester

De entrada verliep volgens Halsema in vergelijking met eerdere entrada's relatief goed, maar 'het blijft altijd een heel riskante onderneming'. "Omdat midden in een hele grote groep mensen ook vuurwerk afgestoken wordt. Dus wij zitten altijd met angst en beven toe te kijken." Halsema hoopt dat het de komende wedstrijden beter gaat, zoals zondag tegen Feyenoord. Zodat het seizoen goed wordt afgesloten. "Dat vergt wel dat met name de harde kern zich ook weet te gedragen. En niet andere mensen in gevaar brengt." Dinsdag ging regelmatig vlakbij supporters zwaar illegaal knalvuurwerk af. Volgens Halsema wordt er wel opgetreden tegen het afsteken van dat soort vuurwerk, maar moet de politie ook telkens kijken of dat veilig was.

Entrada Ajax - Benfica

"Als je een groep hebt van tienduizend mensen en in het midden wordt vuurwerk afgestoken, dan heb je op een gegeven moment niet meer de mogelijkheid om daarbinnen op te treden", zegt Halsema. "Omdat je dan ook voor paniek kunt zorgen en juist kan zorgen dat er escalatie ontstaat." Volgens Halsema ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de harde kern zelf. "Want op het moment dat er midden in een entrada vuurwerk wordt afgestoken. En ze verwonden elkaar of zichzelf. Dan is het ook voor de hulpdiensten echt heel moeilijk om er bij te komen." Bekijk hieronder de volledige aflevering van Het Gesprek met de Burgemeester:

