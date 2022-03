Definitieve uitslag verkiezingen gepresenteerd, kijk straks live mee

De gemeente maakt vanmorgen bekend hoeveel zetels de verschillende politieke partijen hebben gehaald. In de nacht van woensdag op donderdag werd er al een voorlopige einduitslag gepresenteerd, maar dat was nog op basis van 95 procent van het aantal stemmen. Inmiddels zijn alle stemmen geteld.

De bekendmaking van de definitieve uitslag begint om 10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. AT5 zendt de bekendmaking live uit via YouTube.

Spannend

Voor de Partij van de Ouderen en Forum voor Democratie wordt het spannend. Zo had de Partij van de Ouderen, met lijsttrekker Wil van Soest, in de voorlopige einduitslag met 5178 stemmen nog geen zetel. In de exitpoll en tweede tussenuitslag (op basis van nog maar 35 procent van de stemmen) had de partij ook nog geen zetel.

De partij van Anton van Schijndel (Forum voor Democratie) had tijdens de bekendmaking van de voorlopige einduitslag 6307 stemmen en daarmee net een zetel. In de eerder op de avond gepubliceerde tweede tussenuitslag had de partij geen zetel, maar in de exitpoll wel.

Stoppen

CDA-fractievoorzitter Diederik Boomsma gaat er met drie procent van het aantal stemmen (7889 stemmen) in de voorlopige einduitslag vanuit dat hij een zetel heeft gehaald. De fractie van de ChristenUnie denkt op basis van de voorlopige einduitslag te moeten stoppen. Er stemden toen 4513 Amsterdammers op de partij.

De nieuwe raadsleden worden later deze week officieel geïnstalleerd.