Auto op zijkant beland na rammen van twee geparkeerde auto's

Het ongeluk gebeurde rond 01.30 uur. De bestuurder van de auto raakte door een nog onbekende reden de controle over de auto kwijt, waarna hij aan de andere kant van de weg op de twee geparkeerde auto's in reed.

Het duo dat in de auto zat kon zelf uit het gekantelde voertuig komen. De bestuurder is door de politie meegenomen naar het politiebureau voor een tweede blaastest, omdat hij gedronken had. Het is niet bekend of de bestuurder te veel had gedronken. Een berger heeft de drie betrokken auto's afgesleept.