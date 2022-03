Man overvallen met wapen in winkel aan Osdorpplein

Een man is in een winkel aan het Osdorpplein in Nieuw-West overvallen. De verdachte is gevlucht met een gemaakte buit van persoonlijke eigendommen van het slachtoffer. Tijdens de overval werd een wapen gebruikt, maar er raakte niemand gewond.

De overval vond rond 12.15 uur plaats. Of het slachtoffer een medewerker is of een klant kan de politie nog niet vertellen. Ook met wat voor soort wapen er is gedreigd kan de politie nog niet vrijgeven in verband met het onderzoek.

De politie vraagt getuigen die iets gezien of gehoord hebben rond het Osdorpplein rond 12.15 uur zich te melden.