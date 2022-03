Samir redde man uit water in Oost: 'Had geen tijd om na te denken'

De 35-jarige Samir Boussita reed nietsvermoedend over de Maxwellstraat in Oost, toen hij uit zijn ooghoek een man met een scootmobiel in het water zag vallen. Samen met een andere omstander lukte het hem om de man in veiligheid te brengen. "Ik had geen tijd om na te denken. Het enige wat je op zo'n moment weet, is dat je snel moet handelen."

Het voorval gebeurde iets na 13.00 uur in de middag. "Ik was met mijn vrouw onderweg naar een wasserette in Diemen toen ik iets in het water zag vallen", vertelt Samir. "Wie of wat kon ik niet zien, maar ik zag een bakfiets in de buurt staan, dus ik besloot gelijk de auto te stoppen en naar de plek toe te rennen."

Het water in

Toen de Samir bij de plek aankwam, zag hij dat de man met zijn scootmobiel in het water liggen. Zonder na te denken sprong hij het water in. "Zoiets gaat heel snel. Het ene moment zit je in de auto, het andere moment zit je tot je middel in het water. Op zo'n moment weet je niet wat je overkomt. Ik had geen tijd om na te denken. Het enige wat je op zo'n moment weet, is dat je snel moet handelen."

Het was nog niet makkelijk om de man uit het water te krijgen: "Hij zat vast in zijn stoel", vertelt hij, "het duurde even voordat ik hem uit te scootmobiel kreeg. Vervolgens moest ik hem het water uittillen. De man was een beetje zwaar, dus dat lukte me niet in mijn eentje."