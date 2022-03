Grote brand in West: brandweer ontruimt 20 woningen uit voorzorg

In een woning aan de Marco Polostraat is vanavond een grote brand uitgebroken. De brandweer laat weten dat er geen slachtoffers zijn. 20 woningen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. De brand is inmiddels onder controle.

De brand brak iets na 19.00 uur uit op een balkon aan de achterzijde van een portiekwoning. Op beelden is te zien dat met name die zijde van het gebouw in lichterlaaie staat, terwijl er uit de voorkant van de woning dikke rookwolken komen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

De brandweer is met veel eenheden ter plaatse om het vuur te blussen. De bewoners waren thuis toen de brand uitbrak, Zij zijn inmiddels in veiligheid gebracht.