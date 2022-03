Grote brand in West: meerdere woningen onbewoonbaar

In een woning aan de Marco Polostraat is vanavond een grote brand uitgebroken. De brandweer laat weten dat er geen slachtoffers zijn, maar meerdere huizen zijn onbewoonbaar verklaard. De brand is inmiddels geblust.

De brand brak iets na 19.00 uur uit op een balkon aan de achterzijde van een portiekwoning. Op beelden is te zien dat met name die zijde van het gebouw in lichterlaaie staat, terwijl er uit de voorkant van de woning dikke rookwolken komen. De brandweer was met veel eenheden ter plaatse om het vuur te blussen. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk.

Via de tweede etage greep het vuur al snel om zich geen. Het verspreidde zich van de tweede naar de derde verdieping. Via het dak van de bovenste woning vatten ook een aantal naastgelegen panden vlam. De brandweer kon de balkons uiteindelijk via de binnentuinen blussen.

Rond negen uur meldde de brandweer dat de brand onder controle was. Een woordvoerder van de brandweer vertelt dat de eenheden daarvoor alles uit de kast moesten halen. "Er is veel opgeschaald en we hebben er veel materieel voor moeten gebruiken. We hebben er wel even een zware klus aan gehad om te voorkomen dat de brand zich verder zou verspreiden."