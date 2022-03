Vrouw slachtoffer van 'spoofing' na klikken op linkje

De politie is op zoek naar twee mannen die ervan worden verdacht geld te hebben opgenomen met betaalgegevens die niet van hen waren. In het opsporingsprogramma Bureau 020 deze week beelden van de twee.

Het slachtoffer denkt op 21 oktober van het afgelopen jaar een gratis keukenapparaat te hebben gescoord op een social media-platform. Ze hoeft alleen de verzendkosten te betalen. Ze krijgt daarvoor een linkje opgestuurd, dat leidt naar de site van een bekende bank, zo denkt ze. Het blijkt een zogenoemd spoofing-linkje te zijn, een link die naar de site van een bank lijkt te leiden, maar dat niet doet. Het slachtoffer rondt de betaling af, maar dan wordt haar gevraagd om een wachtwoord.

Het slachtoffer vertrouwt het niet en logt snel uit. Maar dan is het al te laat. Ongeveer een uur nadat ze op het linkje heeft geklikt, wordt er drie keer geld opgenomen van haar rekening, onder meer aan het Kruidenhof in Diemen. Daar worden twee mannen vastgelegd op beelden van bewakingscamera's. De mannen op die beelden worden verdacht van het opnemen van het geld, of ze ook iets te maken hebben met de oplichting is niet duidelijk.

Geld opnemen zonder pas

"De gegevens die het slachtoffer heeft ingevuld op de site, zijn blijkbaar gebruikt om een andere telefoon te koppelen aan haar bankrekening", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Met die telefoon is vervolgens geld opgenomen. Hier is geen plastic betaalpas voor nodig." Het is bij de bank van het slachtoffer namelijk mogelijk om zonder bankpas geld op te nemen.

"Wij willen verder graag oproepen om alert te zijn bij dit soort aankopen via social media", zegt Bannor. "Zeker als spullen gratis worden aangeboden. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat vaak ook zo. Denk daarom goed na voordat je op een onbekende link klikt en je gegevens invoert."