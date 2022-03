Vernieuwing centrumzijde CS: "Oostzijde klaar en nu druk met ondergrondse fietsenstalling"

Bij het Centraal Station is de grootschalige vernieuwing aan de centrumzijde in volle gang. Sinds 2018 is er veel gebeurd in dit gebied. De makers van Het Verkeer staan op het dak van het Victoria Hotel om te zien hoe de werkzaamheden er nu voor staan. Zo is de oostzijde inmiddels klaar en wordt er volop gewerkt aan de ondergrondse fietsenstalling.

AT5

Het zal veel Amsterdammers niet ontgaan zijn, er wordt al lange tijd gewerkt aan de centrumzijde van het Centraal Station. In 2018 is het project De Entree gestart waarbij het hele gebied tussen de Kamperbrug en de Droogbak overzichtelijker en aantrekkelijker wordt gemaakt. En onder het water komt een fietsenstalling voor 7.000 fietsen.

Quote ''Het was een lappendeken aan oud straatwerk. Dat hebben we allemaal vernieuwd.'' anouk busger, omgevingsmanager

De vernieuwing van de oostzijde is inmiddels klaar. Omgevingsmanager Anouk Busger laat het eindresultaat zien op de Prins Hendrikkade. ''Voorheen lag hier veel asfalt omdat er tweerichtingsverkeer was. De ventweg liep nog voor de kerk langs en het was een lappendeken aan oud straatwerk. Dat hebben we allemaal vernieuwd. Er is heel veel ruimte gekomen voor de fietsers en voetgangers en ruimte voor nieuwe bomen en bankjes.'' Ondanks dat de werkzaamheden jaren hebben geduurd zijn de ondernemers, bewoners en voorbijgangers die we spreken tevreden met het resultaat aan de oostzijde. "Het ziet er echt heel mooi uit. Lekker veilig voor de fietsers, en mooie nieuwe bomen geplant'', vertelt een dame op de fiets. "Wij zijn er als bedrijf heel blij mee, eindelijk kunnen we de gasten op een normale manier ontvangen'', aldus een hotelmedewerker. Ook de stratenmakers zijn trots op het eindresultaat. Al vier jaar lang zitten ze hier op de knieën om tegels te leggen. ''Alles wat je hier ziet tussen deze panden, alle bestrating hebben wij hier gemaakt. Super trots zijn we er op.''

Stratenmakers

Grootste fietsenstalling van de stad Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de ondergrondse fietsenstalling. ''De vloer, de wanden en het dak zijn klaar. Binnenkort gaan we daar ook het water terugbrengen, op het dak in de middenkom'', aldus Busger. De nieuwe stalling heeft straks plek voor 7.000 fietsen en is daarmee de grootste fietsenstalling van de stad. In de Kijkersvraag vraagt een fietser zich af hoe ze straks in zo'n grote stalling plek kan vinden voor haar fiets. Busger antwoordt daarop dat er lampjes boven de gangpaden komen zodat je kunt zien waar er nog een plekje voor je fiets vrij is. En de gangpaden worden genummerd zodat je je fiets ook weer terug kunt vinden.

Vernieuwing westzijde Wanneer de fietsenstalling klaar is, is het project nog niet klaar. Eerst worden de kades en steigers nog aangepakt en in 2023 wordt de westzijde vernieuwd. ''Dan maken we het hele gebied aan de kant van de Albert Heijn en het Ibus Hotel nieuw'', sluit Busger af. En ook dan zal Het Verkeer weer een kijkje komen nemen.

De makers van het programma Het Verkeer op het dak van het Victoria Hotel