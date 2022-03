Politie vindt lichaam in water bij Westerdoksdijk

De politie heeft bij het Westerdoksdijk een lichaam in het water gevonden. Een woordvoerder laat weten dat er een eenheid ter plaatse is om het lichaam te bergen.

De politie heeft het lichaam inmiddels weten te bergen. Op beelden is te zien dat een kraanwagen van de politie een brandcard omhooghijst. Het is niet bekend wat er met de persoon is gebeurd.