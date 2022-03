Nieuw seizoen Chang van start: Hoe overleven Chinese tradities in Amsterdam

Chang is een Chinees geboren in Nederland, opgegroeid met twee verschillende culturen. Hij merkt dat veel elementen uit de Chinese cultuur met de nieuwe generatie Chinezen in Nederland dreigen te verdwijnen. Dit thema komt dan ook terug in het nieuwe seizoen van CHANG. In de 5-delige documentaire serie gaat Chang in Amsterdam en Hong Kong op zoek naar de vergankelijkheid of juist onsterfelijkheid van verschillende onderdelen uit de Chinese cultuur. Wij spreken Chang vlak voordat het nieuwe seizoen op AT5 van start gaat.

Chang Ju Cheung werd geboren in Brabant en kwam voor zijn studie terecht in Amsterdam. Zijn ouders komen beide uit China. In 2014 is Chang naar Hong Kong gegaan voor werk en de liefde. Sinds die tijd woont hij de helft van de tijd in Hong Kong en de andere helft in Amsterdam. ''Zowel Amsterdam en Hong Kong voelen voor mij als thuis', vertelt hij.

Al tijdens zijn studententijd viel het Chang op dat de berichtgeving over Chinezen vaak vertekend is. ''Mijn hele scriptie ging destijds over Chinezen in beeld. Zowel voor als achter de schermen zag je helemaal geen Chinezen. Ik herkende me niet in het verhaal wat geschreven was door witte redactie mensen.'' Dit thema bleef Chang Ju bezighouden en was voor hem de aanleiding om een programma te maken. Daar is vervolgens de serie CHANG uitgerold.