Doorvaartvignet verplicht voor pleziervaartuigen: "Steeds meer maatregelen in mijn stad"

Het is weer lente en dat is ook te zien aan de toegenomen hoeveelheid boten op de grachten

Iedereen die door Amsterdam vaart moet sinds dit jaar een vignet hebben. Met dit vignet kan de gemeente de drukte op het water monitoren.

AT5

Alle pleziervaartuigen met een benzine-, diesel-, elektrische of hybride motor moeten nu een vignet hebben om door Amsterdam te varen. Een vignet heeft een chip, waardoor de gemeente de drukte op het water in de gaten kan houden. Via de chip wordt niet naar individuele boten gekeken, maar alleen naar het vaarverkeer in het algemeen. Laetitia Mostart, Beleidsadviseur programma varen, vertelt in Amsterdam Informeert over het vignet. "Het voordeel van het Doorvaartvignet is dat de gemeente maatregelen kan nemen om de drukte en overlast te beperken. Daarnaast kan de gemeente ook een alternatieve route aanbieden aan pleziervaarders."

Plekken in Amsterdam waar het Doorvaartvignet of het BHG-vignet nodig is.

Veel booteigenaren bij Watersportvereniging Het Nieuwe Diep zien ook de voordelen in van een vignet. "Ik vind het niet zo erg, omdat je nu wel kan reguleren wat er gebeurt op de grachten. Nu is het vaak erg druk op het water en voor het bedrag over drie jaar valt het allemaal wel mee", vertelt een man die zijn bootje klaarmaakt voor de zomer. Maar er klinkt ook kritiek. "Een soort tolheffing is het. In mijn eigen stad, Amsterdam, waar ik lig en woon krijgen wij steeds meer maatregelen", aldus een andere booteigenaar.

BHG-vignet Naast het Doorvaartvignet is er ook het Binnenhavengeldvignet, het zogenoemde BHG-vignet. "Het BHG-vignet is bedoelt voor iedereen die in Amsterdam het hele jaar door wilt afmeren", vertelt Mostart. "Met het BHG-vignet heb je geen Doorvaartvignet nodig." Het BHG-vignet is een heel kalenderjaar geldig. Met het Doorvaartvignet is het mogelijk om één keer 24 uur af te meren in Amsterdam. Vaker afmeren kan ook door ’24 uur afmeren’ te kopen. Die wordt gekoppeld aan het Doorvaartvignet en is direct geldig.