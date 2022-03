Verkiezing Amsterdammer van het Jaar gaat toch door

Bij de verkiezing Amsterdammer van het Jaar krijgen Amsterdammers die zich onbaatzuchtig inzetten voor de medemens en hun stad een podium. De laatste winnaar van de verkiezing is Kurano Bigiman, die februari vorig jaar uit handen van burgemeester Femke Halsema een cheque van 1.500 euro kreeg. Bigiman kreeg de prijs omdat hij een gymnasium naar Zuidoost wist te halen.

Zangeres Merel Huizinga won de prijs in 2019. Zij richtte stichting Philomela op. Met die stichting verbindt ze bewoners van zorginstellingen, scholieren, buurtbewoners en migranten met klassieke muziek. Abdelhamid Idrissi won de prijs in 2018. Hij richtte 24 studiezalen op in kwetsbare wijken in Noord en Nieuw-West.

Omdat de subsidie vanuit de gemeente niet structureel is vastgelegd, is de toekomst van de verkiezing na dit jaar nog onzeker. Wethouder Rutger Groot Wassink (Diversiteit) schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat een nieuw stadsbestuur met het onderwerp aan de slag gaat. Op 15 mei worden de winnaars van de verkiezing bekendgemaakt.