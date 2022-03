Einde laatste coronamaatregelen: geen mondkapjes in ov, ook toegangsbewijs niet meer nodig

Vanaf vandaag is het grootste deel van de overgebleven coronamaatregelen afgeschaft. Dat betekent onder meer dat Amsterdammers vandaag geen mondkapje meer ophoeven in de tram. Ook is het niet meer nodig om een toegangsbewijs in je telefoon te hebben.

Bijna alle coronamaatregelen zijn daarmee verleden tijd. De enige regel die blijft, is de verplichte quarantaine na een coronabesmetting. Ook blijven de adviezen om thuis te blijven bij klachten, handen te wassen en te hoesten in je elleboog bestaan.

Afgeschaft

Nadat de mondkapjesplicht in voor de meeste openbare ruimtes al opgeheven was, moesten reizigers in het ov zich - tot verbijstering van onder meer het GVB - nog wel een tijdje aan die regel houden. Het enige voertuig waar een mondkapje nog wél verplicht is, is het vliegtuig.

Ook het coronatoegangsbewijs was voor de meeste plekken al niet meer nodig. Alleen voor grotere nachtclubs en grote evenementen zonder vaste zitplaatsen met meer dan vijfhonderd bezoekers moest je nog een QR-code laten zien. Tot vandaag dus. Het betekent dat de mensen die vanvond naar AFAS Live gaan voor het optreden van Royal Blood, voor het eerst in lange tijd geen coronatest hoeven te doen.