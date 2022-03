Man steelt fooienpot uit winkel en bedreigt medewerker met een mes

Een nog onbekende man steelt in augustus van het afgelopen jaar de fooienpot uit een winkel in het centrum. En daar blijft het niet bij. Hij bedreigt een medewerker, die achter hem aan komt gerend, met een mes. In Bureau 020 deze week beelden van de man.

Het is bijna 00.00 uur op zondag 29 augustus als de man aan komt lopen in de Heisteeg. Bij een van de winkels blijft hij even stil staan, hij kijkt door het raam, ziet niemand in de winkel en loopt er vervolgens naar binnen. Hij neemt de fooienpot mee, die op de toonbank staat en loopt weg richting het Singel. Wat hij dan niet weet is dat de medewerker van de winkel in de kelder de camerabeelden van in de winkel heeft gezien. De medewerker ziet dus wat er gebeurd is, komt de winkel uit en rent achter de man aan.

Littekens op zijn wangen

Ter hoogte van het Singel confronteert hij de man met de diefstal. Die geeft de fooienpot terug, maar dan gaat het toch mis. Hij pakt de medewerker met beide handen bij zijn kraag en duwt hem weg. Dan bedreigt de man de medewerker met een mes. "De medewerker beleeft angstige momenten, maar weet toch om hulp te roepen", zegt Margareth Bannor van de politie Amsterdam. "Gelukkig zijn er omstanders die hierop reageren en hem helpen, waarna de verdachte vlucht in de richting van het Koningsplein."

Een opvallend signalement: volgens het slachtoffer had de man littekens diagonaal over zijn beide wangen.

Bannor: "Heeft u meer informatie over de verdachte of over de confrontatie tussen de verdachte en de medewerker, neem dan alstublieft contact met ons op"