Wereldberoemde yogi Sadhguru even in Amsterdam voor campagne

Sadhguru is op 21 maart zijn reis van Londen naar India begonnen. Tijdens deze reis bezoekt hij 27 landen om aandacht te vragen voor de 'Save Soil' campagne. Opmerkelijk is zijn vervoermiddel, hij reist namelijk de wereld rond op een motor. Hier doet hij in totaal honderd dagen over en één van zijn eerste stops was in Amsterdam. Hier sprak hij de bezoekers toe over de gevolgen van de degradatie van de aardbodem.

Feestelijk ontvangst

Voor de ingang van de RAI wachtten grote groepen vrijwilligers en fans de goeroe met smart op. Met vrolijke muziek, gezang en dans vullen zij de parkeerplaats van de RAI. Een bezoeker vertelt: "Hij is fantastisch. Ik ben helemaal dol op hem." Een ander laat weten: "We zijn hier allemaal om hem te steunen voor een goed doel, voor onze toekomst."