Concert met 144 scheepshoorns bij het Muziekgebouw: "Komt diep binnen"

Een bijzondere aftrap van het zesdaagse Pärt Muziekfestival in het Muziekgebouw aan het IJ. Maar liefst 144 scheepshoorns op het terras lieten verschillende werken horen van Estse componist Arvo Pärt, die centraal staat bij het festival. Geluidskunstenaar en instrumentenbouwer Christof Schläger bedacht en maakte het toeterspektakel.

De scheepshoorns waren binnen een straal van één kilometer rond het Muziekgebouw nog te horen. "De hoorns zijn instrumenten van een stad. Er zijn treinen, kranen, verbouwingen en vliegtuigen. Dat maakt allemaal lawaai. Daar zijn we eigenlijk slachtoffer van. Ik dacht: dat is mooi om dat te transformeren en er een instrument van te maken", vertelt Schläger.

De bezoekers waren enthousiast over het bijzondere concert. "Ik vind het heel indrukwekkend, het zijn mooie geluiden die diep binnen komen." Iemand anders vertelt dat het concert boven zijn verwachtingen was: "Ik vond het onverwacht mooi eigenlijk. Er zat veel meer variatie in dan dat ik dacht."

Het concert was te horen van half acht tot tien voor acht, daarna begon het eerste concert van het muziekfestival in de Grote Zaal van het Muziekgebouw. Het Pärt Festival duurt nog tot zondag 27 maart.