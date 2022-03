Vijftien jaar cel voor doodschieten welzijnswerker Roudile Paquay in West

Een 27-jarige man is door de rechtbank veroordeeld tot vijftien jaar cel voor het doodschieten van welzijnswerker Roudile Paquay (29). Hij werd vorig jaar op 14 februari doodgeschoten op het Van Limburg Stirumplein in West toen hij een vriend wilde helpen bij een ruzie met diens ex-vriendin.

Bij de schietpartij raakte de 35-jarige vriend van het slachtoffer ernstig gewond toen hij in zijn been werd getroffen. De veroordeelde man is daarom ook schuldig aan een poging tot doodslag en verboden vuurwapenbezit.

Op de bewuste avond had de vriend die met zijn ex ruzie had de twee latere slachtoffers meegevraagd om hem tijdens een ontmoeting te ondersteunen. Bij die ontmoeting was niet alleen de nieuwe vriend van de ex-vriendin, maar ook een vriend van hem aanwezig. Die laatste begon bij de ontmoeting vrijwel direct te schieten, aldus de rechtbank. Paquay werd door een kogel in zijn borst geraakt en overleed ter plekke.

Ongeloofwaardig

De veroordeelde man heeft bekend te hebben geschoten. Hij deed dat volgens hem uit schrik en verklaarde dat hij het idee had dat hij zich moest verdedigen, omdat hij dacht dat de twee latere slachtoffers een wapen pakten toen zij uit de auto stapten.

De rechtbank gelooft de man niet. Er is namelijk geen wapen aangetroffen en de veroordeelde man kon van waar hij stond ook helemaal niet zien of de bestuurder van de auto inderdaad een wapen pakte. Wat verder niet meehelpt voor zijn geloofwaardigheid is dat de man zich na het schietincident een half jaar schuilhield in Suriname en nog eens een half jaar later na zijn aanhouding verklaarde dat hij dacht dat er sprake was van een noodweersituatie.

Schadevergoeding

De vijftien jaar cel is lager dan de twintig jaar cel die het Openbaar Ministerie eerder eiste. Volgens de rechtbank zijn er geen aanwijzingen dat de man vooraf van plan was iemand dood te schieten. Hij wordt dan ook niet veroordeeld voor (poging tot) moord. Naast de celstraf moet hij de vriendin van Paquay ruim 140.000 euro schadevergoeding betalen. Het 35-jarige slachtoffer moet hij 7.000 euro betalen.