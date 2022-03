Stad NL V Mondkapjes in OV niet meer verplicht: "Weer lekker ademen"

Het was een van de eerste coronamaatregelen die werd ingevoerd en een van de laatste die nu wordt afgeschaft: de mondkapjesplicht in het openbaar vervoer. Vanaf vandaag hoeft het dragen van een mondkapje niet meer. Voor veel reizigers en ook het GVB-personeel is het -letterlijk soms -een verademing.

''Een historische dag en een mijlpaal'', zo noemt conducteur Maritza het afschaffen van de mondkapjesplicht. ''Niet alleen voor ons als collega's, maar ook voor de passagiers. Ik denk dat ze ernaar hunkerden, zo van: wanneer hoeven wij die mondkapjes niet meer op te doen?! Dit is hun dag.'' En inderdaad. Het gros van de passagiers is opgelucht dat het mondkapje af kan. "Lekker vrij ademen", zegt de een. Een ander is blij dat het weer een kwestie is van vrije wil en dat iedereen voor zichzelf kan kiezen waar hij of zij zich fijn bij voelt. Voor sommigen is het nog even wennen na al die tijd. ''Ik zette 'm gewoon op vanochtend, tot ik iedereen zonder mondkapje zag. Toen dacht ik: oh ja, het is woensdag 23 maart.''

Voorzichtig Hoewel het voor velen voelt als een stukje vrijheid, is niet iedereen comfortabel bij de afschaffing. Iemand die met mondkapje op de tram zit te wachten heeft 'm nog op. "Ik heb veel mensen die nog steeds wel geraakt kunnen worden door Covid, die niet de keuze kunnen maken om een vaccin te nemen bijvoorbeeld. Mij maakt het niet zoveel uit om een mondkapje te dragen dus ik doe het wel voor die mensen.'' Ook een oudere dame die we spreken houdt het mondkapje standaard in haar tas: ''als het druk is in de tram, doe ik voorzichtig en dan zet ik 'm op.''

Discussies Het personeel van de GVB is om meerdere redenen blij met de afschaffing, vooral omdat de communicatie met de passagiers nu weer beter zal gaan. "We hebben ook heel veel discussies gehad over het nut van het wel of niet dragen van de mondkapjes. Heel vervelend want wij hebben die regel niet bepaald'', zegt handhaver Claudia. Ook conducteur Maritza heeft veel discussies moeten voeren, maar was altijd duidelijk tegen haar reizigers. ''Ik zit niet hier om je het leven zuur te maken, maar aangezien ik zie dat je zo goed gebekt ben, dan mag je te trein nemen naar Den Haag naar het Binnenhof en daar je zegje doen.'' Beiden zijn blij dat het vanaf vandaag klaar is met de discussies. ''Heerlijk, eindelijk gewoon weer op een normale manier met mensen kunnen communiceren, verbaal en non-verbaal.''

Ook in touringcars, taxi's, en op de pont is het dragen van mondmaskers geen verplichting meer. Op het vliegveld en in het vliegtuig daarentegen wel, maar veel Nederlandse luchtvaartmaatschappijen hebben al gezegd niet meer actief te gaan controleren.