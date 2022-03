Verkenner Asscher: PvdA, GroenLinks en D66 stevenen af op coalitie zonder vierde partij

Asscher adviseert in zijn verslag om in eerste instantie een coalitie te onderzoeken van PvdA, GroenLinks en D66. De drie grootste partijen hebben samen een meerderheid van 24 zetels en willen het liefst zonder een vierde partij een nieuw stadsbestuur vormen.

De VVD, die bij de gemeenteraadsverkiezingen als vierde partij uit de bus kwam, staat daarmee voorlopig buitenspel. De partij heeft bij Asscher aangegeven bereid te zijn om te willen meebesturen, zelfs als het getalsmatig niet noodzakelijk is. Maar bij de drie grote partijen bestaat daartoe 'niet de neiging'.

Stadsdelen

Asscher oppert om een partij als de VVD eventueel een rol te geven in de stadsdelen. "Overwogen zou kunnen worden partijen in de raad die evident hebben gewonnen in stadsdelen uit te nodigen het gesprek aan te gaan over een bestuurlijke rol aldaar."

De SP, die nu nog meebestuurt en bij de verkiezingen uitkwam op twee zetels, heeft aangegeven niet in een nieuw stadsbestuur te willen toetreden tenzij dat noodzakelijk is voor een meerderheid. Dat is vooralsnog niet het geval.

De gemeenteraad debatteert donderdag over de aanbevelingen van Asscher.