Man zwaargewond bij schietpartij in Rivierenbuurt

Een man is vanavond zwaargewond geraakt bij een schietpartij in de Rivierenbuurt. Het slachtoffer is ter plekke gereanimeerd.

De schietpartij gebeurde kort na 19.00 uur in de omgeving van de Hunzestraat en de Winterdijkstraat. Agenten troffen in de Kinderdijkstraat het zwaargewonde slachtoffer aan. Hij is ter plekke gereanimeerd en daarna overgebracht naar een ziekenhuis.

Via Burgernet is de politie op zoek naar een man van rond de 25 jaar oud in een zwart trainingspak. Boven de buurt hangt een politiehelikopter. Ook zijn agenten van Dienst Speciale Interventies ter plaatse. Nabij de Lekstraat is door meerdere agenten gezocht in de bosschages.