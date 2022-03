Chang op zoek naar de Chinese Hakka cultuur in Amsterdam: "Belangrijk om te behouden"

AT5

Chang's vader is een Hakka Chinees. De Hakka hebben een eigen identiteit en cultuur binnen China waarmee ze zich onderscheiden van andere Chinezen. Omdat Chang zelf is opgegroeid zonder vader weet hij niet veel over de Hakka cultuur. Wanneer je Hakka letterlijk vertaalt, betekent het woord 'gastfamilies'. De voorouders van Chang emigreerden ruim duizend jaar geleden van Noord-China naar Zuid-China, de naam Hakka werd toen gebruikt om de groep van de oorspronkelijke bewoners te kunnen onderscheiden. Een van de Hakka's die Chang bezoekt is Tony Chung van de European Hakka Cultural Association. Volgens Chung zijn de belangrijkste kenmerken van de cultuur respect voor je (voor)ouders, het eten en het dialect. Hij benadrukt hoe belangrijk het is om deze cultuur te behouden: "De jongeren van nu spreken geen Hakka meer. Vooral de mensen in Hong Kong beschouwen Hakka als taal van het platteland, het is niet modern genoeg. Jongeren zijn zelfs bang dat ze worden uitgelachen als ze Hakka spreken."

Respect tonen en zorgen voor ouderen is belangrijk binnen de cultuur. Dat is volgens Chung ook de reden dat Hakka Chinezen graag een zoon krijgen. "Er wordt van je zoon verwacht dat hij voor je zorgt op je oude dag. Een dochter kan dat ook, maar zij is getrouwd met een andere man en hebben dus samen ook de verplichting voor de zorg van de familie van de man", aldus Chung. Chang is dus niet opgevoed met de Hakka cultuur. Hij vraagt zichzelf daarom af of hij zich wel als Hakka mag beschouwen. Chung vindt van wel. "Als je jezelf als Hakka erkent, hoor je bij de Hakka, dus welkom."

Chang bezoekt nog een andere Hakka familie in Nederland. Een van hen is Paul Lee, hij legt daar uit waarom ze ervoor hebben gekozen om de Hakka taal niet door te geven aan hun dochter. "De meeste tweede generatie Chinezen in Nederland zijn Kantonees. Dan is het het meest praktisch om Kantonees te spreken, want anders leer je een dialect die je het merendeel van de tijd niet kan gebruiken."

Chang zet zijn zoektocht naar de Hakka cultuur voort in Hong Kong, hier zijn nog hele Hakka dorpen waar Hakka Chinezen bij elkaar wonen. In een van deze dorpen, Lam Tsuen, bezoekt hij dorpshoofd Lucas Cheung, hij vertelt Chang over een bijzondere traditie van Hakka: de eenhoorndans. De dans is een dorpstraditie die ze proberen te koesteren. "Bij Hakka staat de eenhoorn hoog in het vaandel, het brengt voorspoed en verjaagt ziektes. Hij staat voor een lang leven", aldus Lucas Cheung. In de andere afleveringen van het nieuwe seizoen komen de tradities in Nederland en Hong Kong rondom Chinees Nieuwjaar, Kung Fu en Kantonese opera aan bod

