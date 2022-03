In de eerste aflevering van nieuwe seizoen van CHANG duikt Chang Ju Cheung in de wereld van de Hakka cultuur. Hij bezoekt Hakka's in Nederland en Hong Kong en gaat met ze in gesprek over de vergankelijkheid of onsterfelijkheid van de Hakka cultuur. In Hong Kong bezoekt hij het dorp Lam Tsuen. Hier ontdekt Chang een bijzondere Hakka traditie : de wensboom. Bekijk hieronder een video over deze traditie.