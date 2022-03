Stad NL V Binnenskamers bij Yora Rienstra: “Al zeven jaar woon ik ‘tijdelijk’ bij m’n moeder”

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we Binnenskamers bij cabaratier en televisiemaker Yora Rienstra.

Yora Rienstra is televisiemaker, actrice, radio-DJ en men noemt haar ook nog eens een comédienne met diepgang. Yora woont in Zuid waar ze al zeven jaar met haar twee kinderen en vriendin boven haar ouders woont. Deze bijzondere woonsituatie, die uit nood geboren was, vormde de aanleiding voor Yora’s docuserie Half Holland Dakloos. Vandaag kijken we binnen bij Yora en haar moeder en komen we erachter hoe het is om op je 41ste boven je moeder te wonen.

Quote “Jij lag als een stervende zwaan op de bank als je ongesteld was” Babette

We worden binnengelaten door Yora in haar moeders atelier. We zien we meteen waar Yora haar creativiteit vandaan heeft. Ook de praktische opvoeding heeft Yora van haar moeder en dat was vroeger wel nodig: “Jij lag als een stervende zwaan op de bank als je ongesteld was” zegt Babette lachend. Toen Yora uit huis ging miste Babette haar levendigheid, grapjes en haar pianospel. Dus het is ondanks de geluidsoverlast eigenlijk ook wel heel gezellig dat Yora weer boven haar woont.

Yora neemt ons mee naar boven en laat ons foto’s zien van haar “roze gezin”. En ook al is Amsterdam een progressieve stad, Yora voelt zich toch altijd een beetje bekeken als ze met haar vriendin hand in hand over straat loopt. We ontmoeten de enige man in huis: het foeilelijke maar dierbare beeld van Wim Sonneveld. Deze prijs herinnert haar aan de start van haar carrière. Yora vertelt ons waarom ze niet mee wil doen aan Expeditie Robinson en waarom ze elk jaar op vakantie kan gaan dankzij Herman van Veen.

Quote “Zo’n veertigjarige met een longboard en een helm, ook wel een beetje midlife!” YORA RIENSTRA

Tijdens corona heeft Yora in een dolle bui een longboard gekocht. We gaan met haar naar het skateplein en ze laat ons zien wat ze in huis heeft. Ze krijgt presentator Kiki zelfs zo ver om een poging te wagen. Yora’s zoon begint zich toch een beetje te schamen voor haar: “Zo’n veertigjarige met een longboard en een helm, ook wel een beetje midlife!”