Moord aan de monding van de Marowijnerivier

AT5 maakte een bijzondere documentaire over de zoektocht naar het Amsterdamse slavenschip de Leusden. Dit schip, met aan boord 664 Afrikaanse tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen, verging op 1 januari 1738 voor de kust van Frans-Guyana. Uit angst voor een opstand timmerden de bemanning de luiken dicht waardoor de mensen in het ruim geen kant op konden en verdronken. Historicus Leo Balai deed onderzoek naar de Leusden. Hij beschreef minutieus deze grootste scheepsramp in de geschiedenis van de trans-Atlantische slavenhandel.

Het vinden van de Leusden is om twee redenen van groot belang: ten eerste om deze ramp een plek te geven in de geschiedenis. Ten tweede om meer te weten te komen over hoe slavenschepen werden gebouwd en hoe het transport van tot slaaf gemaakten in de praktijk verliep. Hierover is heel weinig bekend.

Een team van Franse en Nederlandse maritiem archeologen zette nu alles in het werk het schip te lokaliseren. In oktober en november 2021 deden zij onderzoek in het gebied voor de kust van Frans-Guyana aan de monding van de Marowijne rivier. AT5 maakte een documentaire van deze zoektocht.

Bekijk hier de trailer: