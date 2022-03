Weer overval op magazijn bezorgservice Fagelstraat

Het magazijn van een bezorgservice aan de Fagelstraat in West is vanmorgen vroeg overvallen door twee jonge mannen. Zij bedreigden het aanwezige personeel met steekwapens.

Om 5.20 uur kwamen ze het gebouw binnen. Ze sommeerden iedereen op de grond te gaan liggen. Nadat het tweetal de buit in plastic zakken had gedaan, renden zij het pand uit in de richting van de Kostverlorenstraat. Hierna sloegen de overvallers rechtsaf en vervolgden hun vlucht in de richting van de Antonie Heinsiusstraat.

De daders werden niet meer aangetroffen. Het personeel vertelde dat beide overvallers tussen de 16 en 20 jaar oud en tussen de 1,60 en 1,70 meter lang zijn, een tenger postuur en een licht getinte huidskleur hebben en geheel in het donker gekleed waren.

Vorige week werd de darkstore ook al overvallen. Stadsdeel West liet eind vorig jaar nog weten dat er actie werd ondernomen om het magazijnpunt de straat uit te krijgen. Buurtbewoners hadden over overlast geklaagd.