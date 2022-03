Verbindingsspoor op de Planciusstraat: ''Zo kan tram 3 straks blijven rijden''

Projectleider Wouter Mutsaerts legt uit waarom het verbindingsspoor er moet komen. ''We staan hier vlakbij het eindpunt van tramlijn 3. Dit is het punt waar de tram gebruik maakt van de keerlus om weer terug te rijden de stad in. Als de werkzaamheden aan de kademuur op de Houtmankade van start gaan kan de keerlus niet meer gebruikt worden. Om het eindpunt toch bereikbaar te houden gaat de tram straks in omgekeerde richting terug rijden op de Planciusstraat'', legt Mutsaerts uit. Maar hier is wel een nieuw stuk spoor voor nodig. ''We leggen nu een stukje tracé aan tussen twee bestaande delen van het spoor.''

Omdat de tram nu niet door de Planciusstraat rijdt, vanwege de werkzaamheden aan de Bullebakbrug in de Marnixstraat, kan er snel worden doorgewerkt en is de overlast in de buurt beperkt. "Ik fiets hier vrijwel elke dag, maar persoonlijk heb ik er geen last van", vertelt een voorbijganger. Een dame die al meer dan twintig jaar in de Planciusstraat woont heeft wel last van geluidsoverlast. "Hopelijk is dit maar tijdelijk, want het is wel een herrie hoor."