Politiek NL V 22 nieuwe gezichten in de Stopera: "Deze raad is veel diverser geworden"

Bekende gezichten vandaag in de Stopera, maar ook veel die we nog minder goed kennen. 22 van de 45 vandaag geïnstalleerde raadsleden zijn nieuw. Twee van hen zijn Fatihya Abdi (31) en Amel Namane (34). Allebei komen ze de raad in namens de PvdA.

Abdi stond als nummer 3 op de lijst van haar partij, maar ze kreeg maar liefst 2741 voorkeursstemmen, een heel stuk meer dan de nummer 2, Sofyan Mbarki. Die kreeg er 1526. "Toen ik dat zag voelde ik me natuurlijk enorm vereerd, maar het geeft me ook een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Deze raad is veel jonger geworden, veel diverser, veel progressiever en er is duidelijk ook veel steun vanuit onze partij, waar ik heel blij mee ben.

Fatihya Abdi (links) en Amel Namane

Strijdmakkers Iemand die dat verantwoordelijkheidsgevoel zal herkennen is Remine Alberts van de SP. Maar liefst twintig jaar zat ze in de raad, van 1998 tot en met 2018. Na alle onrust in haar partij is ze weer terug aan het roer en als geen ander weet zij wat de functie van raadslid met zich meebrengt. "De Stopera kan heel erg met zichzelf bezig zijn en de mensen buiten hebben dan wel een idee van: en ik dan? Dat is een tip", zegt Alberts. "Daar kan ik zeker wat mee", reageert Abdi. "Leuk om dat te horen van zo'n veteraan en ook toch wel een linkse strijdmakker."

Quote "Het wordt onwerkelijk om daar straks te zitten met een nieuwe generatie volksvertegenwoordigers" Fatihya Abdi, PVDA

Namane kent de raadszaal al een beetje, ze was medewerker van de vorige PvdA-fractie. "Nu mag ik het zelf doen. Een paar bankjes naar voren mag ik vandaag en ik kijk er heel erg naar uit." En ook Abdi is al wel eens in de zaal geweest. "Maar het wordt heel onwerkelijk om daar straks echt te zitten met een hele nieuwe generatie volksvertegenwoordigers." Kloof dichten In principe zitten de twee de komende vier jaar in de raad en in die tijd verwachten ze het nodige voor de stad te kunnen betekenen. "Ik hoop dat we over vier jaar een iets socialere stad hebben waarin we wat meer oog hebben voor elkaar en dat we veel verhalen die nu eigenlijk nooit de Stopera bereiken, hier naar binnen hebben kunnen brengen", zegt Namane. Abdi voegt toe: "En een gemengde stad. Ik denk dat de grote angst van veel mensen is dat Amsterdammers te veel uit elkaar groeien, dat er een grotere kloof ontstaat in de stad. Ik hoop echt dat wij die kloof kunnen dichten."