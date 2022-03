Britse rapper Dave haalt fan op podium: "Eigenlijk heb ik ook een uitverkochte show gedaan"

De 18-jarige Nadim stond gisteren samen met de Britse rapper Dave op het podium van de AFAS live in Zuidoost. Tijdens het optreden vroeg de rapper opeens of Nadim het podium op wilde komen. Dave pikte al vaker fans uit het publiek voor dit liedje.

Dat Dave een fan uit het publiek zou gaan halen, was van te voren niet duidelijk. Dit doet doet hij zeker niet altijd. Maar Nadim had al het gevoel dat hij het zou worden. "Het is een soort van droom. En eigenlijk heb ik in feite ook even een uitverkochte show gegeven in de AFAS Live."

"Het is wel even een besefmomentje", vindt Nadim. "Maar ik denk dat ik later, toen ik in mijn bed lag, pas besefte dat ik daar echt met hem op het podium stond."

Tijdens het optreden kreeg Nadim een Thiago Silva shirt, de voetballer naar wie het liedje is vernoemd, van Dave om aan te trekken. "Ik ga het sowieso goed bewaren. Als ik ooit oud ben kan ik er goed naar kijken."