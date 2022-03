Stad NL V Vrienden van de vermiste 25-jarige Silvia doodongerust: "Het niet weten wat er is gebeurd, drijft ons tot waanzin"

Waar is de 25-jarige Silvia? Dat is de grote vraag die haar vrienden al dagen uit de slaap houden. De Spaanse, die sinds vier maanden in Amsterdam woont, werd afgelopen zaterdagavond voor het laatst gezien, toen ze met drie vrienden een bezoek bracht aan de kermis in het Westerpark.

Silvia Soriano Morente wordt sinds afgelopen zaterdagavond vermist - Silvia Soriano Morente

Hilario, een vriend van Silvia, vertelt wat er zaterdagavond op de kermis gebeurde. "Ze was met haar vrienden op de kermis en zei later op de avond dat ze even naar de coffeeshop zou gaan", aldus Hilario. "Ze zei nog: wacht even tot ik terug ben. Ze ging hier het bruggetje over en dat is het laatste wat we van haar gezien hebben."

Op beelden van de beveiligingscamera van de coffeeshop aan de Van Hogendorpstraat is Silvia inderdaad nog te zien. Het is die zaterdagavond dan rond de klok van tien voor negen. Opvallend genoeg worden later die avond haar kleren en telefoon aan de oever van een plas in het Westerpark teruggevonden. "Heel vreemd", zegt Hilario. "Het doet ons alleen maar meer afvragen wat er is gebeurd."

Quote "Is ze ontvoerd? Of per ongeluk om het leven gekomen? We weten het niet" hilario, vriend van vermiste silvia

De politie heeft de zaak in onderzoek. Ondertussen zet Hilario, samen met een groepje vrienden, alles op alles om haar te vinden. "We hebben het Westerpark meerdere keren uitgekamd en hebben overal flyers opgehangen. Maar we hebben ook op andere plaatsen gezocht, op de Dam, verschillende treinstations. Zowel overdag als 's nachts zijn hebben we eindeloos door de stad gefietst. Tevergeefs", zegt Hilario wanhopig. "Is ze ontvoerd? Of per ongeluk om het leven gekomen? We weten het niet."

